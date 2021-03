Monopoli | 15 nuovi casi di positività al Covid | attualmente sono 19 i contagiati

Advertising

DiMarzio : #SerieC, 15 nuovi casi di positività al #COVID19 nel #Monopoli - sportface2016 : #SerieC | #Monopoli, 15 nuovi casi di positività al #COVID19: attualmente sono 19 i contagiati - TernanaNews : COVID-19, Monopoli in ginocchio: trovati 15 nuovi positivi - KunGrax : RT @DiMarzio: #SerieC, 15 nuovi casi di positività al #COVID19 nel #Monopoli - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieC, 15 nuovi casi di positività al #COVID19 nel #Monopoli -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli nuovi

GianlucaDiMarzio.com

San Giuseppe nei discorsi di Paolo vi (, Edizioni Viverein, 2021, pagine 94, euro 10) Padre ... All'omelia pronunciata, il 19 marzo 1966, in occasione della consacrazione di quattro...... ma fino a Polignano e, stante l'avanzamento dal polignanese verso il SudEst barese'. In ... Il tema delle risorse aggiuntive, infine: 'fondi? Stiamo discutendo del decreto ...Un vero e proprio focolaio per la squadra puglese in seguito ai tamponi effettuati nella giornata di giovedì: da questi sono stati riscontrati quindici nuove positività che vanno ad aggiungersi ai ...Monopoli, 15 nuovi casi di positività al Covid-19: attualmente sono 19 i contagiati all'interno della società pugliese di Serie C ...