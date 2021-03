Missili tra Italia e Francia. Ecco l’accordo per il nuovo sistema di difesa (Di venerdì 19 marzo 2021) Italia e Francia procedono insieme sulla nuova generazione di difesa aerea a medio raggio. È stato firmato oggi a Parigi il contratto per lo sviluppo del programma Samp/t NG (dove “NG” sta per nuova generazione), che coinvolge le industrie dei due Paesi. A siglarlo con le industrie coinvolte nel consorzio Eurosam è stato l’ammiraglio Matteo Bisceglia, direttore dell’Organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamenti (Occar), su mandato del segretario generale della difesa Nicolò Falsaperna e dell’omologo francese Joël Barre. LA SODDISFAZIONE DI GUERINI Si tratta dell’ammodernamento del sistema Samp/T, attualmente in servizio, sviluppato a partire dagli anni 2000 attraverso la collaborazione tra Italia e Francia. Il contratto odierno completa quello ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021)procedono insieme sulla nuova generazione diaerea a medio raggio. È stato firmato oggi a Parigi il contratto per lo sviluppo del programma Samp/t NG (dove “NG” sta per nuova generazione), che coinvolge le industrie dei due Paesi. A siglarlo con le industrie coinvolte nel consorzio Eurosam è stato l’ammiraglio Matteo Bisceglia, direttore dell’Organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamenti (Occar), su mandato del segretario generale dellaNicolò Falsaperna e dell’omologo francese Joël Barre. LA SODDISFAZIONE DI GUERINI Si tratta dell’ammodernamento delSamp/T, attualmente in servizio, sviluppato a partire dagli anni 2000 attraverso la collaborazione tra. Il contratto odierno completa quello ...

