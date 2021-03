Miracolo a Napoli: bambino cade dal quarto piano, i fili per stendere la biancheria gli salvano la vita (Di venerdì 19 marzo 2021) Miracolo alle porte di Napoli, dove un bambino di tre anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo a Casalnuovo: un volo di alcuni metri, causato forse da una casualità. Il bambino sarebbe sfuggito al controllo della mamma, impegnata con un altro figlio, sporgendosi poi dal balcone forse per provare a recuperare un giocattolo. Scivolato giù, è stato raccolto in una pozza di sangue da alcuni vicini, tra la disperazione della mamma e il pianto del bambino stesso. Un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, scortata da una pattuglia dei Carabinieri. Il piccolo Giuseppe, a quanto pare, mentre la madre stava cambiando il pannolino del fratellino, era intento a giocare sul balcone quando un giocattolo è caduto in strada: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021)alle porte di, dove undi tre anni è precipitato daldi un palazzo a Casalnuovo: un volo di alcuni metri, causato forse da una casualità. Ilsarebbe sfuggito al controllo della mamma, impegnata con un altro figlio, sporgendosi poi dal balcone forse per provare a recuperare un giocattolo. Scivolato giù, è stato raccolto in una pozza di sangue da alcuni vicini, tra la disperazione della mamma e il pianto delstesso. Un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di, scortata da una pattuglia dei Carabinieri. Il piccolo Giuseppe, a quanto pare, mentre la madre stava cambiando il pannolino del fratellino, era intento a giocare sul balcone quando un giocattolo è caduto in strada: ...

