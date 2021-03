Minesto e Schneider Electric uniscono le forze per commercializzare l' energia marina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Stezzano (BG) 19 marzo 2021) - La collaborazione traha l'obiettivo di accelerare la disponibilità commerciale dell', abilitando la transizione verso società “net-zero”, nelle quali sono necessari sistemi energetici che comprendano la produzione pianificabile dirinnovabile. Per valorizzare le opportunità dell'degli oceani con i propri clienti,coinvolgeranno come utenti pilota produttori diindipendenti e utility elettriche; prodotti e know howverranno integrati con le tecnologie pioneristiche diper sfruttare ...