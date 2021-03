Militari ballano Jerusalema mentre sono schierati per il saluto | indagata per “disobbedienza” l’ufficiale della marina protagonista del video

(Di venerdì 19 marzo 2021) È finita in procura la vicendatenente di vascellomilitare che la scorsa estate ha dato il via al balletto diventato in poco tempo virale, messo in scena nella Scuola sottufficiali di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. Ilera finito sul web facendo rapidamente il giro dei social. Dopo l’avvio di un procedimento disciplinare, oraper “concorso incontinuata pluriaggravata“, un reato previsto dal codice penale militare di pace. Nei prossimi giorni, assistita dall’avvocato Giorgio Carta, verrà interrogata nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla dalla procura militare di Napoli. Il fatto risale al 6 agosto scorso. Subito dopo la pubblicazioneclip, ...

Taranto, balletto dei marinai (VIDEO): indagata la tenente di vascello della Marina militare per concorso in disobbedienza continuata.Il video che riprendeva le reclute era finito sul web e in pochi giorni era diventato virale. Dopo l'avvio di un procedimento disciplinare, ora l'ufficiale è indagata per ...