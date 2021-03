Milano-Sanremo 2021 | Giacomo Nizzolo uomo di punta della Qhubeka Assos

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021)guiderà lanella. Al fianco del campione europeo una squadra di esperienza con Victor Campenaerts, Simon Clarke, Michael Gogl, Bert-Jan Lindeman, Emil Vinjebo e Lukasz Wisniowski. La preparazione per la gara di sabato 20 marzo non è stata delle migliori stando alle parole del ciclista italiano: “La preparazione per laquest’anno è stata buona ma non è stata perfetta perché ho avuto qualche problema un mese fa, quindi di sicuro avrei potuto stare un pò meglio”.ha poi sottolineato le sue speranze e le sue aspettative: “L’obiettivo o il sogno è ovviamente sempre quello di vincere. Realisticamente, se la gara prende una buona svolta per i velocisti, allora credo di ...