Milano | prefetto chiude 10 esercizi commerciali | non rispettano normative Covid

(Di venerdì 19 marzo 2021), 19 mar. (Adnkronos) – IldiRenato Saccone ha adottato dieci provvedimenti con cui è stata disposta la chiusura, per la durata di cinque giorni, di diecidi vicinato nel Comune di. Lo stop è stato deciso perché, nell’ambito dell’attività di vigilanza da parte delle forze dell’ordine e sulla base delle indagini della polizia locale, è emerso come i locali non rispettassero le. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

marino29b : RT @LaStampa: Milano-Sanremo, il prefetto blinda l’arrivo. Negozi e bar chiusi e traguardo deserto - Virus1979C : RT @LaStampa: Milano-Sanremo, il prefetto blinda l’arrivo. Negozi e bar chiusi e traguardo deserto - LaStampa : Milano-Sanremo, il prefetto blinda l’arrivo. Negozi e bar chiusi e traguardo deserto - JpLafitt : @ImolaOggi Come al bosco di Rogoredo quando era prefetto a Milano oppure meno stringenti... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano prefetto

La Stampa

Riccardo De Corato, ex vicesindaco di, è assessore regionale alla Sicurezza e dall'11 ... Ed è una politica molto triste quella che porta a fare esposti in Procura e a chiedere che il...serve un sindaco che decide, non che fa campagna da Sant'Ambrogio' Sala alza i toni anche ... 'É una politica molto triste quella che porta a fare esposti in Procura e chiedere che il...Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano Renato Saccone ha adottato dieci provvedimenti con cui è stata disposta la chiusura, per la ...Domani, sabato 20 marzo, il territorio della provincia di Alessandria sarà interessato dal transito della Milano – Sanremo.