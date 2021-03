Milano. Piazza Insubria: stop a bisca clandestina vittoria del Municipio 4 (Di venerdì 19 marzo 2021) “Una vittoria del Municipio 4, che per primo ha denunciato questo increscioso fenomeno. Grazie alla Polizia di Stato per l’ottimo lavoro, avanti insieme per avere spazi verdi belli e fruibili anche in periferia”. Paolo Guido Bassi, Presidente del Municipio 4 di Milano, esprime soddisfazione per l’intervento del Commissariato Monforte-vittoria ha portato alla denuncia ieri di quattro uomini, nomadi, di età compresa tra 25 e 40 anni, che si erano dati appuntamento nel pomeriggio per giocare d’azzardo in Piazza Insubria. “Come Giunta di Municipio – ricorda Bassi – avevamo approvato una delibera proprio per chiedere interventi in questa direzione e sabato scorso insieme ai Consiglieri della Lega abbiamo organizzato un presidio sul posto per tenere ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) “Unadel4, che per primo ha denunciato questo increscioso fenomeno. Grazie alla Polizia di Stato per l’ottimo lavoro, avanti insieme per avere spazi verdi belli e fruibili anche in periferia”. Paolo Guido Bassi, Presidente del4 di, esprime soddisfazione per l’intervento del Commissariato Monforte-ha portato alla denuncia ieri di quattro uomini, nomadi, di età compresa tra 25 e 40 anni, che si erano dati appuntamento nel pomeriggio per giocare d’azzardo in. “Come Giunta di– ricorda Bassi – avevamo approvato una delibera proprio per chiedere interventi in questa direzione e sabato scorso insieme ai Consiglieri della Lega abbiamo organizzato un presidio sul posto per tenere ...

Advertising

milano_xr : RT @notav_info: Oggi tornano in piazza i ragazzi/e dello sciopero per il clima al grido di #BastaFalsePromesse. Due anni fa scrivemmo loro… - r50 : ???? Milano è bellissima nei suoi angoli meno conosciuti. - Piazza Francesca Romana. - Via Lazzaro Spallanzani. - rep_milano : Folco Orselli: 'La Scala in piazza ci allena all’arte' - infomobilitaMi : [#Evento]??Domani #20marzo, corsa ciclistica #MilanoSanremo, la partenza è prevista alle ore 9.40 da piazza Castello… - GiovannaVanore : RT @Martina82377793: Io se penso al criterio desaparecido di Sandro finisco di ridere l’anno prossimo. Questo tra un po’ ci piazza l’anello… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Piazza In rosso le borse europee e Piazza Affari Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo ... In buona evidenza a Milano i comparti utility (+2,02%), media (+1,17%) e sanitario (+1,09%). Nel ...

1 minuto in Borsa 19 marzo 2021 Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei , colpiti da vendite sparse. Tra i best performers di Milano, in evidenza Enel (+2,15%). le più forti vendite si manifestano su Telecom Italia , ...

La bellezza di piazza Tommaseo: milanesi affascinati dallo spettacolo delle magnolie MilanoToday.it Milano: indetta gara per tre negozi in Galleria Vittorio Emanuele Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Altri tre spazi all'asta in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Si tratta dei negozi di piazza Duomo 21 (ex ...

Galleria, nuovi negozi cercansi: tre spazi all'asta nel Salotto cittadino Milano - Altri tre spazi all'asta in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Si tratta dei negozi di piazza Duomo 21 (ex vetrina a insegna Ruggieri) e di due altre vetrine nel corso centrale del ...

Prevale la cautela aAffari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo ... In buona evidenza ai comparti utility (+2,02%), media (+1,17%) e sanitario (+1,09%). Nel ...Tutti negativi gli indici diAffari e degli altri principali listini europei , colpiti da vendite sparse. Tra i best performers di, in evidenza Enel (+2,15%). le più forti vendite si manifestano su Telecom Italia , ...Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Altri tre spazi all'asta in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Si tratta dei negozi di piazza Duomo 21 (ex ...Milano - Altri tre spazi all'asta in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Si tratta dei negozi di piazza Duomo 21 (ex vetrina a insegna Ruggieri) e di due altre vetrine nel corso centrale del ...