Milano: colpisce capo cantiere con taglierino, fermato per tentato omicidio (2) (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) – La vittima dell’aggressione è un egiziano 56enne, incensurato, regolare in Italia. Il 20enne lo ha colpito con il taglierino all’interno della sua casa, per poi darsi alla fuga. Trasportato in ospedale a Lodi, ha riportato ferite allo sterno, al polso sinistro e al collo, ma non è in pericolo di vita.Il ragazzo, di origine marocchina, è stato fermato nella notte dai militari: si trovava in casa, nascosto nel sottotetto. Durante il sopralluogo sono stati trovati l’arma del delitto, un taglierino professionale, vestiti sporchi di sangue, riconosciuti anche da alcuni testimoni. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e si trova in carcere a Lodi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) – La vittima dell’aggressione è un egiziano 56enne, incensurato, regolare in Italia. Il 20enne lo ha colpito con ilall’interno della sua casa, per poi darsi alla fuga. Trasportato in ospedale a Lodi, ha riportato ferite allo sterno, al polso sinistro e al collo, ma non è in pericolo di vita.Il ragazzo, di origine marocchina, è statonella notte dai militari: si trovava in casa, nascosto nel sottotetto. Durante il sopralluogo sono stati trovati l’arma del delitto, unprofessionale, vestiti sporchi di sangue, riconosciuti anche da alcuni testimoni. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e si trova in carcere a Lodi. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Milano: colpisce capo cantiere con taglierino, fermato per tentato omicidio (2)... - marmaz : Sono andato a vedere il palazzo del quale si sta parlando tanto in questi giorni a Milano. A me di questo angolo di… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Milano, operaio colpisce capocantiere con un taglierino - zazoomblog : Milano: colpisce capo cantiere con taglierino fermato per tentato omicidio - #Milano: #colpisce #cantiere - leggoit : Milano, operaio colpisce capocantiere con un taglierino -