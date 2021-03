Milan-Manchester United 0-1 | “Il Milan si arrende a Pogba”

Advertising

ZZiliani : Il #Milan esce dall’#EuropaLeague per mano del #Manchester ma a testa altissima. Falcidiato dagli infortuni, totalm… - Gazzetta_it : #Pogba spezza il sogno Milan: arrivederci Europa, #United ai quarti - SkySport : ?? MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1 Risultato finale ? ? #Pogba (48') ? ? - AndreaSupertra1 : MILAN - MANCHESTER 0-1: A TESTA ALTISSIMA! #milanmanchester #europaleagu... - MarcoEmanueli6 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Milan-Manchester United 0-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Manchester

Commenta per primo Scrivo nella notte perché ho poca voglia di dormire dopo una eliminazione crudele, molto crudele, perché non meritata! Ilviene eliminato da unabbordabilissimo, ma con tante recriminazioni legate alle troppe assenze nello stesso reparto, l'attacco. È rimasto solo Ibrahimovic , per di più in precarie ...Archiviati gli ottavi di finale, per le squadre qualificate ai quarti di è già tempo di sorteggi. Tra le squadre italiane è rimasta solo la , visto che ilè stato eliminato dalUnited e il Napoli già ai sedicesimi dal Siviglia. Appuntamento alle 13 a Nyon nella sede dell'Uefa subito dopo la . Anche in questo caso, sorteggio libero. Non ...Ci mette la faccia, come sempre. «Cosa serve al Milan? Che Ibra torni in campo e aiuti il Milan. C'è delusione, abbiamo fatto molto bene è mancato solo il gol»: lo ...Scrivo nella notte perché ho poca voglia di dormire dopo una eliminazione crudele, molto crudele, perché non meritata! Il Milan viene eliminato da ...