Milan-Manchester United 0-1 | gol e highlights di Europa League | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Manchester

A dirlo è Zlatan Ibrahimovic nel post partita, dopo l'eliminazione contro il suo ex... 'Qualificazione Champions bella, ma?'Pioli: "Sconfitta immeritata, ma ci farà crescere" Nessun ......tifosi Paul Pogba è stato grande protagonista del match di ieri in Europa League contro ilUnited. Il centrocampista ha messo in evidenza una prestazione di grande qualità contro il...Il Giornale in edicola stamattina apre così le pagine sportive: "Il Milan perde pezzi e coppa. Non basta il ritorno di Ibra". I rossoneri di Pioli, decimati dagli infortuni, sono stati eliminati ieri ...Nuova puntata del nostro podcast ascoltabile qui e sulle principali piattaforme audio (questa la pagina Spotify della Gazzetta). Ecco i temi di oggi: DOMINIO INGLESE - Al di là del modo non proprio sf ...