Milan, le condizioni di Calabria, Rebic, Leao e Romagnoli (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l'eliminazione dall'Europa League, in casa Milan si pensa al futuro, ovvero al campionato. Dopo aver perso la vetta della classifica, ora occupata dall'Inter, la squadra di Pioli proverà a non demordere e recuperare i punti di svantaggio.Per farlo serviranno sforzi in più anche in relazione a diverse assenze, anche pesanti. A preoccupare sono nel dettaglio le situazione di Calabria, Leao, Rebic e Romangoli. Per quanto riguardo il primo, in queste ore dovrebbe arrivare l'intervento per il problema al menisco mediale. I tempi di recupero sarebbero stimati in circa un mese. Per quanto riguarda Leao, Rebic e Romagnoli, si parla di un recupero nell'arco delle 2-3 settimane, mentre Mandzukic e Maldini sono vicini al rientro.

