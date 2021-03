Milan, emergenza continua: Calabria fuori un mese. Il punto infortunati (Di venerdì 19 marzo 2021) Davide Calabria sarà operato oggi in artroscopia per la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Ecco come stanno anche gli altri Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 marzo 2021) Davidesarà operato oggi in artroscopia per la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Ecco come stanno anche gli altri

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni Serie A della 28^ giornata: ultime news dai campi: Tutte le ultime sulle probabili formazioni… - PianetaMilan : .@acmilan, emergenza continua: @davidecalabria2 fuori un mese. Il punto infortunati - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - ilprofessoreM1 : @Alex_Cavasinni @totofaz Fare i conti in questo modo non ha senso. La verità è che il Milan nel momento più delicat… - Dalla_SerieA : Milan in emergenza: Calabria, Leao e Romagnoli ko - - sportli26181512 : Milan a Firenze in emergenza, ma c'è Ibra. Juve, gioca Buffon. Atalanta, recupera Toloi: Milan a Firenze in emergen… -