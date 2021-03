Milan, Calabria operato dopo l’infortunio: “Torno presto, per il club e per la Nazionale” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Dispiace molto dovermi fermare in questo periodo così importante della stagione, ma tornerò prestissimo. Sono certo che i miei compagni daranno il massimo. Un piccolo incidente di percorso che supererò presto perché so che voi tifosi siete con me e perché ho ancora due obiettivi da centrare: finire al meglio con il Milan e provare a coronare il sogno azzurro all’Europeo“. Così Davide Calabria in un post su Instagram corredato dalla sua foto sorridente in ospedale dopo l’operazione al ginocchio sinistro. Una lesione del menisco mediale che costringerà il terzino ai box per circa un mese. Ma il difensore guarda già avanti e vuole tornare al più presto per concludere la stagione con il Milan e guadagnarsi la convocazioni per l’Europeo 2021 con l’Italia. Visualizza questo ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) “Dispiace molto dovermi fermare in questo periodo così importante della stagione, ma tornerò prestissimo. Sono certo che i miei compagni daranno il massimo. Un piccolo incidente di percorso che supereròperché so che voi tifosi siete con me e perché ho ancora due obiettivi da centrare: finire al meglio con ile provare a coronare il sogno azzurro all’Europeo“. Così Davidein un post su Instagram corredato dalla sua foto sorridente in ospedalel’operazione al ginocchio sinistro. Una lesione del menisco mediale che costringerà il terzino ai box per circa un mese. Ma il difensore guarda già avanti e vuole tornare al piùper concludere la stagione con ile guadagnarsi la convocazioni per l’Europeo 2021 con l’Italia. Visualizza questo ...

