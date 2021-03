Mika: sua sorella Paloma ha rischiato la vita, cosa è successo (Di venerdì 19 marzo 2021) Mika sorella, Paloma ha rischiato la vita: ecco cosa è accaduto Getty Images, MikaIl cantante di origini libanesi, Mika, ha avuto alcuni drammi familiari che lo hanno condizionato molto nel corso della sua vita. Uno di questi è l’incidente accaduto a sua sorella Paloma la quale precipitò dal quarto piano di un palazzo e rischiò seriamente la vita. E’ stato lo stesso Mika a raccontare il terribile accaduto in un’intervista a Vanity Fair. Ecco, nel dettaglio, le sue parole: “Mia sorella Paloma avrebbe sempre voluto fare l’attrice, ma non ha mai potuto farlo perché è nata con una semi paralisi alla parte sinistra del ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 marzo 2021)hala: eccoè accaduto Getty Images,Il cantante di origini libanesi,, ha avuto alcuni drammi familiari che lo hanno condizionato molto nel corso della sua. Uno di questi è l’incidente accaduto a suala quale precipitò dal quarto piano di un palazzo e rischiò seriamente la. E’ stato lo stessoa raccontare il terribile accaduto in un’intervista a Vanity Fair. Ecco, nel dettaglio, le sue parole: “Miaavrebbe sempre voluto fare l’attrice, ma non ha mai potuto farlo perché è nata con una semi paralisi alla parte sinistra del ...

Advertising

icintiaregina : @hey_mika @depretas Hahahahahah Miriam sua loca - mikatchingaa : poter dire a mika mentre sta cucinando “ma che metti la frutta con il pollo? ma no ti prego stai fermo” e insultarl… - elena_mastro2 : Non capisco però alcune cose: 1. la pubblicità della Mokka c'era già durante XF su Sky, ma non è mai andata in onda… - insouciantxeu : Ha troppo lo stile di Mika nei primi anni della sua carriera sto adorando - sunnyh0ba : Ripeterò fino alla morte che Mika non va photoshoppato avete capito AVETE CAPITOOOOO SI PERDE LA SUA BELLEZZA UNICA -