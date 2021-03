Michele Placido chi è | età | figli | moglie | biografia dell’attore protagonista de La Canzone Segreta

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) Considerato uno degli attori più amati del panorama italiano,si è distinto non solo per i suoi meriti legati alla recitazione ma anche in ambito di regia e di sceneggiatura. Tutto sul grande attore di livello internazionale.: età,e l’attualeFederica Vincenti Nato il 19 maggio 1946 ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia,è il terzo di 8 fratelli. All’età di 18 anni, conseguita la maturità a Foggia, si trasferisce a Roma e lì si arruola in Polizia. Dopo aver intrapreso gli studi teatrali presso L’Accademia nazionale di arte drammatica, abbandona l’uniforme e debutta nel 1970 in teatro al fianco del regista Luca Ronconi con una trasposizione dell’ ...