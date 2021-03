Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 19 marzo 2021) Sabato condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni Meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +4°C e +13°C. Domenica tempo asciutto al mattino e al pomeriggio con molte nubi anche compatte; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili sempre però con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato locali piogge nelle ore diurne sui settori meridionali del Lazio, asciutto altrove con molte nubi irregolari e neve in Appennino fino quote collinari. In serata le condizioni del tempo saranno stabili sempre però con molte nubi. Domenica tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con molte nubi compatte su gran parte della regione e locali ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Sabato condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioninon subiranno variazioni. Temperature comprese tra +4°C e +13°C. Domenica tempo asciutto al mattino e al pomeriggio con molte nubi anche compatte; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili sempre però con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.Lazio:per ilSabato locali piogge nelle ore diurne sui settori meridionali del Lazio, asciutto altrove con molte nubi irregolari e neve in Appennino fino quote collinari. In serata le condizioni del tempo saranno stabili sempre però con molte nubi. Domenica tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con molte nubi compatte su gran parte della regione e locali ...

