METEO Italia. Maltempo da pieno inverno, FREDDO e NEVE sino a quote basse (Di venerdì 19 marzo 2021) METEO sino AL 25 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova fiondata d’aria gelida conquista gran parte d’Europa ed è pronta ad affondare fino alle latitudini mediterranee, coinvolgendo anche l’Italia e la Penisola Iberica. La nuova massa d’aria ha caratteristiche continentali, giungendo dalla Russia, ed è quindi più rigida nei bassi strati con temperature che scendono ancora ben sotto le medie del periodo. FREDDO, gelo e NEVE sono gli ingredienti METEO che ci stanno accompagnando quando siamo ad un passo dell’equinozio. La Primavera è stata letteralmente cancellata, ovviamente temporaneamente. Al suo posto è tornato l’inverno alla ribalta. Non possiamo neanche definire quello in atto come semplice colpo di coda dell’inverno, visto che non si tratta ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 19 marzo 2021)AL 25 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova fiondata d’aria gelida conquista gran parte d’Europa ed è pronta ad affondare fino alle latitudini mediterranee, coinvolgendo anche l’e la Penisola Iberica. La nuova massa d’aria ha caratteristiche continentali, giungendo dalla Russia, ed è quindi più rigida nei bassi strati con temperature che scendono ancora ben sotto le medie del periodo., gelo esono gli ingredientiche ci stanno accompagnando quando siamo ad un passo dell’equinozio. La Primavera è stata letteralmente cancellata, ovviamente temporaneamente. Al suo posto è tornato l’alla ribalta. Non possiamo neanche definire quello in atto come semplice colpo di coda dell’, visto che non si tratta ...

