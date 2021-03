Melucci: “Siamo orgogliosi di come la Polizia Locale si stia riorganizzando” (Di venerdì 19 marzo 2021) Al termine di una intensa giornata di programmazione delle attività anti-Covid, desideriamo abbracciare tutte le donne e gli uomini della nostra Polizia Locale, sempre presenti, sempre pronti a grandi sacrifici, sempre prossimi ai cittadini. Certo, molte questioni devono ancora essere migliorate, dopo decenni di trascuratezza, serve la collaborazione innanzi tutto dei cittadini, tanti altri giovani vigili urbani arriveranno col nuovo concorso in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma la nostra città sta cambiando anche per quello che ogni giorno il Corpo compie, in strada come negli uffici e nei servizi specializzati. L’esempio più eclatante di questa rafforzata presenza è la Città Vecchia, dove stiamo apprezzando i primi risultati. Ai vertici della nostra Polizia ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 19 marzo 2021) Al termine di una intensa giornata di programmazione delle attività anti-Covid, desideriamo abbracciare tutte le donne e gli uomini della nostra, sempre presenti, sempre pronti a grandi sacrifici, sempre prossimi ai cittadini. Certo, molte questioni devono ancora essere migliorate, dopo decenni di trascuratezza, serve la collaborazione innanzi tutto dei cittadini, tanti altri giovani vigili urbani arriveranno col nuovo concorso in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma la nostra città sta cambiando anche per quello che ogni giorno il Corpo compie, in stradanegli uffici e nei servizi specializzati. L’esempio più eclatante di questa rafforzata presenza è la Città Vecchia, dovemo apprezzando i primi risultati. Ai vertici della nostra...

