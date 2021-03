Mediaset interessata al 48% del gruppo francese M6 Ma Macron potrebbe frenare

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 marzo 2021) M6 Group Le contese giudiziarie con Vivendi non hanno spento le mire diin terra. L’azienda di Cologno Monzese sarebbe infatti tornata a guardare il panorama d’oltralpe con particolare interesse. Secondo fonti della stampa economica internazionale, il Biscione avrebbe presentato un’offerta al momento non vincolante per l’acquisizione delradiotelevisivo transalpino M6, o meglio: per la quota del 48,3% messa in vendita daltedesco Bertelsmann (che la detiene attraverso Rtl). La realtà in questione è sicuramente ghiotta, ma non facile da acchiappare. M6 gestisce infatti la seconda rete televisiva privata più seguita in Francia (share poco al di sotto del 10%) e i pretendenti interessati a concludere l’affare non sono pochi. Tra i candidati per l’acquisizione del...