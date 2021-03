Media ridicoli sull’elogio a Draghi. E scandalosi nel vituperio a Conte. Dura accusa del sociologo Domenico De Masi. “Siamo piombati in un grande salotto del sentito dire” (Di venerdì 19 marzo 2021) I Media? “Si stanno mettendo in una condizione ridicola”. Per via di un complotto ben architetto? “Niente affatto. direi più semplicemente che chi si presta è cretino e ignorante”. Va dritto al punto il sociologo Domenico De Masi. C’è qualcosa che non torna, secondo il professore, nella torsione comunicativa di gran parte dei giornali e dei Media in genere sul modo di attaccare Giuseppe Conte prima che cadesse il suo governo e nel modo di lodare invece il premier in carica Mario Draghi, nonostante in molte circostanze le azioni siano pressoché identiche. “Le faccio un esempio”. Mi dica. “Prenda il Recovery Plan. Negli ultimi mesi del 2020 abbiamo sentito che Conte era in imperdonabile ritardo, che avrebbe dovuto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) I? “Si stanno mettendo in una condizione ridicola”. Per via di un complotto ben architetto? “Niente affatto.i più semplicemente che chi si presta è cretino e ignorante”. Va dritto al punto ilDe. C’è qualcosa che non torna, secondo il professore, nella torsione comunicativa di gran parte dei giornali e deiin genere sul modo di attaccare Giuseppeprima che cadesse il suo governo e nel modo di lodare invece il premier in carica Mario, nonostante in molte circostanze le azioni siano pressoché identiche. “Le faccio un esempio”. Mi dica. “Prenda il Recovery Plan. Negli ultimi mesi del 2020 abbiamocheera in imperdonabile ritardo, che avrebbe dovuto ...

