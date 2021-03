“Me l’ha chiesto anche Signorini…”. Pierpaolo e la famosa notte con Elisabetta Gregoraci: non l’aveva mai detto prima (Di venerdì 19 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli, tutto su Elisabetta Gregoraci. Nonostante il Grande Fratello Vip 5 sia volto al termine, gli ex gieffini continuano a rivelare alcuni retroscena. È il caso dell’ex velino, ad oggi impegnato con Giulia Salemi in una storia d’amore che sembra procedere a gonfie vele. Ma EliGreg che fine ha fatto? L’ex gieffino avrà trovato per lei uno spazio dentro il suo cuore? Ecco cosa ha detto a riguardo. Un’amicizia “speciale” quella tra Pierpaolo ed Elisabetta al punto da fare sognare a occhi aperti molti fan, veri e propri Gregorelli, ovvero sostenitori della ‘coppia’. Nonostante la scintilla scoccata tra Pretelli e la Salemi, molti non riescono ancora a metter il cuore in pace. Ma l’ex gieffino ha nuovamente rilasciato alcune dichiarazioni che sembrerebbero definire la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)Pretelli, tutto su. Nonostante il Grande Fratello Vip 5 sia volto al termine, gli ex gieffini continuano a rivelare alcuni retroscena. È il caso dell’ex velino, ad oggi impegnato con Giulia Salemi in una storia d’amore che sembra procedere a gonfie vele. Ma EliGreg che fine ha fatto? L’ex gieffino avrà trovato per lei uno spazio dentro il suo cuore? Ecco cosa haa riguardo. Un’amicizia “speciale” quella traedal punto da fare sognare a occhi aperti molti fan, veri e propri Gregorelli, ovvero sostenitori della ‘coppia’. Nonostante la scintilla scoccata tra Pretelli e la Salemi, molti non riescono ancora a metter il cuore in pace. Ma l’ex gieffino ha nuovamente rilasciato alcune dichiarazioni che sembrerebbero definire la ...

