Mattarella ricorda Marco Biagi a 19 anni dalla morte: ‘Ucciso da delirio ideologico brigatista. Volevano spezzare il legame istituzioni-società’ (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono passati esattamente 19 anni da quel 19 marzo 2002, quando il giuslavorista Marco Biagi venne assassinato a colpi di pistola fuori dalla propria casa di Bologna dalle Nuove Brigate Rosse. Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare il docente ucciso dai terroristi rossi: “L’agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi hanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può essere cancellato. Nel giorno dell’anniversario, il primo pensiero di intensa solidarietà è rivolto alla signora Marina Orlandi Biagi e ai familiari, costretti a sopportare negli anni il dolore più straziante, e tuttavia capaci, insieme ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono passati esattamente 19da quel 19 marzo 2002, quando il giuslavoristavenne assassinato a colpi di pistola fuoripropria casa di Bologna dalle Nuove Brigate Rosse. Oggi il presidente della Repubblica, Sergio, ha volutore il docente ucciso dai terroristi rossi: “L’agguato e laper mano assassina dihanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può essere cancellato. Nel giorno dell’versario, il primo pensiero di intensa solidarietà è rivolto alla signora Marina Orlandie ai familiari, costretti a sopportare negliil dolore più straziante, e tuttavia capaci, insieme ad ...

