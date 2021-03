Maserati Bora | la scheda della storica auto che compie 50 anni

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere sullacasa italiana, prodotta dal 1971 al 1978: latecnica e il prezzo. Tra lepiù iconiche mai realizzata un posto ce l’ha la, una delle macchine sportivecasa del Tridente che ha fatto scuola. Prodotta dal marzo del 1971 al 1978, per un totale di 564 esemplari prodotti, lafu il primo veicolo a montare un motore posteriore centrale. Come altre macchine coeve, come la Lamborghini Miura e la De Tomaso Mangusta, si tratta di una supercar biposto; a impreziosire il suo design, inoltre, ci ha pensato Giorgetto Giugiaro, che l’ha disegnata e studiata, esaltando prestazioni, aerodinamica, comfort e ...

Eppure la Countach LP 500 seppe ritagliarsi uno spazio importante, in un anno in cui debuttavano tra le altre la Fiat 128 Rally e la, già protagoniste del nostro speciale tutto ...Ne parleremo a lungo nel nostro speciale a puntate dedicato alla kermesse ginevrina di mezzo secolo fa , che abbiamo inaugurato con lae che, in questo secondo appuntamento, accende i ...Mentre a Sant’Agata bolognese Lamborghini festeggia la sua Countach, a pochi chilometri Maserati soffia lo stesso numero di candeline per la sua Bora, la prima vettura stradale a motore posteriore cen ...Bora tramanda la posizione del motore, che era già stata sperimentata originariamente sulla Tipo 63 del 1961, che poi ha caratterizzato la MC12 e ora identifica la nuova MC20, la prima vettura a motor ...