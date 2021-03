Marvel' s Avengers che fine ha fatto Spider-Man?

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il team di'ssta lavorando al personaggio diesclusivo per PlayStation, ma non arriverà prima dell'estate 2021. IGN ha avuto l'occasione di parlare con il boss di Crystal Dynamics, Scot Amos, della roadmap per il 2021 - che non menziona- ed è stato chiesto quando potremmo vedere il personaggio apparire nel gioco. "Posso dirvi che, ufficialmente, stiamo lavorando sul personaggio in questo momento", ha detto Amos. "Quindi è ancora sulla nostra tabella di marcia per il futuro". La roadmap mostra una serie di aggiunte che termina con l'espansione War for Wakanda e l'aggiunta di Black Panther. Amos ha chiarito chenon arriverà prima di Black Panther. Leggi altro...