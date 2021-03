Martina Colombari celebra 25 anni insieme con Costacurta e ripesca una foto dal passato

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sono una coppia storica del mondo del calcio. Alessandro, ex difensore del Milan, e la moglie, l'ex Miss Italiafesteggiano il loroversario.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMmFIhkB-v7/"Lei hato unadi loro due da giovani ed ha scritto in un post: "25. Auguri amore mio". Lei impegnata molto anche sui social tra promozioni, attività benefiche e shooting bellissimi, lui si divide tra la famiglia e il ruolo di opinionista per Skysport dove commenta sia le gare di campionato che quelle di Champions Leaguea Capello, nel programma di approfondimento sulla coppa, condotto da Anna Billò.Ha regalato a lei un mazzo di rose rosse per festeggiare ...

Gazzetta_it : #MartinaColombari tra muscoli, dieta, massaggi e... #Costacurta: 'Se ci alleniamo insieme, discutiamo' - DanteDiVimbrio : RT @LeGrazieWebzine: Martina Colombari, un tesoro italiano? #VIP #Celebrity #martinacolombari - FabioVaio : RT @settecoppesette: @salda__ Noi invece ringrazieremo sempre Martina Colombari per averlo reso il cornuto più stupido d’Italia. - settecoppesette : @salda__ Noi invece ringrazieremo sempre Martina Colombari per averlo reso il cornuto più stupido d’Italia. - lillydessi : I leggings rossi di Martina Colombari nascondono una filosofia zen dai cui lasciarci ispirare -… -

La bella ex Miss Italia e l'ex difensore del Milan sono una delle coppie storiche del calcio e oggi festeggiano 25 anni insieme ...Solare, dinamica e in formissima. Martina Colombari è un concentrato di fascino ed energia. Il segreto? Considerare lo sport come un "passaporto" per la longevità. Insieme al benessere, all'alimentazi ...