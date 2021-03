Maria Teresa Ruta, piovono critiche da Zalletta “quante bugie..” (Di venerdì 19 marzo 2021) Andrea Zelletta coglie l’occasione dell’intervista per sparare a zero sugli ex coinquilini della casa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta) Nonostante siano già passate settimane dalla conclusione del GF Vip, i suoi effetti ancora si propagano sul web a colpi di rivelazioni choc; almeno questo è quanto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) Andrea Zelletta coglie l’occasione dell’intervista per sparare a zero sugli ex coinquilini della casa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta) Nonostante siano già passate settimane dalla conclusione del GF Vip, i suoi effetti ancora si propagano sul web a colpi di rivelazioni choc; almeno questo è quanto L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

infoitcultura : Andrea Zelletta, critica Maria Teresa Ruta: “Le bugie hanno le gambe corte” - sparlosuttutto : @saryyblondie @labionda031 chi è quella con soleil e Maria Teresa? - LuTheReader : @bionda_fabiana Le battute di Maria Teresa e Rosalinda che dice che Fra non ha umanità, credo siano le cose più brutte subite da Francesco ?? - ClaudioCantini : RT @_Un_Libro_: Premio Strega 1995: PASSAGGIO IN OMBRA Maria Teresa Di Lascia - RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: Tanti auguri a tutti i papà ?? 'Ogni mattina mi alzo e saluto il sole, quando tramonta alzo la mano e lo saluto, come f… -