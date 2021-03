Maria De Filippi contro Barbara D’Urso: spunta la lettera riservata (Di venerdì 19 marzo 2021) Maria-de-Filippi-Barbara-durso-solonotizie24Riflettori puntati sul caso Pietro Delle Piane e la presunta faida in atto tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Le due conduttrici sarebbero davvero ai ferri corti? A tenere banco sul web il presunto veto imposto dalla De Filippi circa le trasmissioni condotte da Lady Cologno. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come i media abbiano raccontato di un momento difficile che Barbara D’Urso starebbe vivendo con Mediaset, dato che è stata diffusa e confermata la notizia secondo cui Live – Non è la D’Urso potrebbe chiudere anticipatamente, mentre la conferma per la prossima stagione del programma è ancora in dubbio. In ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 marzo 2021)-de--durso-solonotizie24Riflettori puntati sul caso Pietro Delle Piane e la presunta faida in atto traDe. Le due conduttrici sarebbero davvero ai ferri corti? A tenere banco sul web il presunto veto imposto dalla Decirca le trasmissioni condotte da Lady Cologno. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come i media abbiano raccontato di un momento difficile chestarebbe vivendo con Mediaset, dato che è stata diffusa e confermata la notizia secondo cui Live – Non è lapotrebbe chiudere anticipatamente, mentre la conferma per la prossima stagione del programma è ancora in dubbio. In ...

