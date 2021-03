Marco Biagi | ovvero il coraggio della discontinuità nelle politiche del lavoro

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 marzo 2021) Numerosi eventi, ancorché virtuali, ricordano in questi giorni il pensiero e le opere dinonostante siano trascorsi diciannove anni dalla morte e ben venti dal “suo” Libro Bianco. Non si tratta solo del doveroso omaggio ad un eroe borghese che perseguiva un progetto di modernizzazione del mercato delnella consapevolezza del pericolo incombente. La ragione di queste iniziative si collega ancor più alla attualità del suo metodo di ricerca e delle sue intuizioni, tuttora utili per sostenere nella drammatica condizione pandemica una crescita socialmente sostenibile.indicava infatti la via per alzare i livelli di occupazione attraverso l’emersione dei lavori sommersi e l’investimentocompetenze. Di solida formazione cristiana, osservava le persone nei lavori e rifiutava la ...