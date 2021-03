Marche, al via i finanziamenti per la mobilità elettrica sostenibile (Di venerdì 19 marzo 2021) ANCONA – Sviluppare la diffusione di una mobilità sostenibile e a emissioni zero. È l’obiettivo del Piano regionale di sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica regionale (eMobility ReMa), di cui la Regione Marche si è dotata con la finalità, tra le altre, di creare una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Nello scorso ottobre era stato emanato un bando per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle Marche per l’installazione di infrastrutture private di ricarica per mezzi elettrici, accessibili al pubblico, presso poli commerciali, artigianali e industriali, ricettivi o ricreativi ed aree di distributori di carburante. Le risorse messe a disposizione con il bando, scaduto a dicembre 2020, sono di 828 mila euro e fanno riferimento al Fondo alimentato con le royalties derivanti dall’estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018, assegnate alla Regione Marche a seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ANCONA – Sviluppare la diffusione di una mobilità sostenibile e a emissioni zero. È l’obiettivo del Piano regionale di sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica regionale (eMobility ReMa), di cui la Regione Marche si è dotata con la finalità, tra le altre, di creare una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Nello scorso ottobre era stato emanato un bando per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle Marche per l’installazione di infrastrutture private di ricarica per mezzi elettrici, accessibili al pubblico, presso poli commerciali, artigianali e industriali, ricettivi o ricreativi ed aree di distributori di carburante. Le risorse messe a disposizione con il bando, scaduto a dicembre 2020, sono di 828 mila euro e fanno riferimento al Fondo alimentato con le royalties derivanti dall’estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018, assegnate alla Regione Marche a seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Valessiabi : RT @Luca_15_5: Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando a salvare le volpi marchigiane firmando la petizione: siamo quasi in 35.000… - TerzoTempo54 : RT @Luca_15_5: Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando a salvare le volpi marchigiane firmando la petizione: siamo quasi in 35.000… - giuspalt : RT @Luca_15_5: Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando a salvare le volpi marchigiane firmando la petizione: siamo quasi in 35.000… - sabrika65 : RT @Luca_15_5: Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando a salvare le volpi marchigiane firmando la petizione: siamo quasi in 35.000… - oldo_bis : RT @ziggymarina: Stop al massacro delle volpi e dei cuccioli in tana autorizzato dalla Regione Marche! - Firma la petizione! -