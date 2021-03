Marcel Fassler si ritira dalle corse

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021)appende il casco al chiodo. Il 44enne pilota svizzero, protagonista nel DTM e nelle gare endurance, annuncia che il 2021 non lo vedrà più dietro un volante, per iniziare una nuova carriera all’interno del motorsport. Dopo una vita passata tra le gare di turismo ed i prototipi, con tanto di tre vittorie assolute alla 24 ore di Le Mans,ora cambia vita. Ora fa il team manager di una scuderia svizzera, la Sportech AG, ed ha un piede anche in Formula 1, come addetto al simulatore del team Alfa Romeo. Chi è? Classe 1976, originario di Einsielden, nel Canton Svitto,inizia la sua carriera in Germania, dove partecipa a tutte le formule minori fino alla Formula 3. Le sue prestazioni convincono la Mercedes, che lo assume come pilota ufficiale ...