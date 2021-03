“Maradona ha ispirato Holly e Benji” | la confessione del creatore della serie

(Di venerdì 19 marzo 2021) Diego Armandohala nota saga animata "". Lo ha ammesso colui che ha creato i vari personaggi di Oliver Hutton ePrice. Come riporta Il Mattino, l'ideatore di quella che è poi diventata una saga amatissima dal pubblico di tutto il mondo, ha parlato a Revista Libero confermandoche El Pibe de Oro è stato fonte di ispirazione per la creazione dell'opera.hacaption id="attachment 1057293" align="alignnone" width="594" Diego(Getty Images)/captionA distanza di quarant'anni dalla sua crazione, colui che ha ideato laanimata, Y?ichi Takahashi, ha svelato la fonte d'ispirazione del suo personaggio più riuscito di sempre. "C'è ...

Conoscevo già, sapevo fosse forte, ma quel Mondiale ebbe un grande impatto su di me. Fu ... Ci sono state tante stelle nel calcio, ma nessuna haquanto lui'.Yoichi Takahashi, creatore di 'Holly e Benji' ammette: 'Il personaggio di Oliver Hutton fua Diego Armando'.Tra i calciatori più famosi di sempre, dopo Diego Armando Maradona, Pelè o Ronaldo, c'è sicuramente anche Oliver Hutton, ...Conoscevo già Maradona, sapevo fosse forte, ma quel Mondiale ebbe un grande impatto su di me. Fu una ispirazione importante per i disegni di Holly che stavo realizzando. Ci sono state tante stelle nel ...