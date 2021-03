Manifatturiero | niente licenziamenti Parola di Bonomi

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Per l’industria manifatturiera” che può utilizzare la cassa integrazione ordinaria “non ci saranno”. Così il presidente di Confindustria, Carlo, chiarisce la situazione rispetto al blocco deiche dovrebbe essere prorogato per tutte le imprese fino a fine giugno e poi diventare selettivo. “Le imprese manifatturiere industriali pagano la cassa integrazione” e “tutti gli anni noi versiamo tre miliardi allo Stato e in tempi normali riceviamo prestazioni per 600 milioni. Quindi siamo contributori netti per 2,4 miliardi”. Ora, secondo, queste aziende devono avere la possibilità “di operare in un mercato ordinario”. E “questo non vuol dire licenziare – ha assicurato – ma vuol dire utilizzare la cassa ordinaria che, con l’azzeramento dei contatori ci consente altre 52 settimane”. ...