Mandarini: “ADL ha già scelto il nuovo allenatore, sarà Spalletti” (Di venerdì 19 marzo 2021) Mandarini sicuro, ADL ha scelto Spalletti Fabio Mandarini, giornalista, nel corso della trasmissione Tribuna Sport, ha rilanciato una clamorosa indiscrezione riguardante il prossimo allenatore del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 marzo 2021)sicuro, ADL haFabio, giornalista, nel corso della trasmissione Tribuna Sport, ha rilanciato una clamorosa indiscrezione riguardante il prossimodel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

