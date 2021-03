Manchester City-Borussia Dortmund in tv: date, orari e diretta streaming quarti Champions League 2020/2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Manchester City-Borussia Dortmund sarà uno degli attesissimi quarti di finale della Champions League 2020/2021. Non c’era alcun paletto nei sorteggi, nessuna testa di serie e dunque ecco che viene fuori questo scontro entusiasmante in gara di andata e ritorno. Si giocherà in Inghilterra il primo atto, in Germania il secondo decisivo. Le date verranno stabilite nelle prossime ore, gli orari sono quelli delle ore 21. Andata martedì 6 o mercoledì 7 aprile, ritorno martedì 13 o mercoledì 14 aprile. diretta tv di entrambe le partite su Sky Sport, mentre per quanto riguarda il passaggio in chiaro di una delle due sfide del doppio confronto su Canale 5 bisognerà attendere la decisione di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021)sarà uno degli attesissimidi finale della. Non c’era alcun paletto nei sorteggi, nessuna testa di serie e dunque ecco che viene fuori questo scontro entusiasmante in gara di andata e ritorno. Si giocherà in Inghilterra il primo atto, in Germania il secondo decisivo. Leverranno stabilite nelle prossime ore, glisono quelli delle ore 21. Andata martedì 6 o mercoledì 7 aprile, ritorno martedì 13 o mercoledì 14 aprile.tv di entrambe le partite su Sky Sport, mentre per quanto riguarda il passaggio in chiaro di una delle due sfide del doppio confronto su Canale 5 bisognerà attendere la decisione di ...

Advertising

GoalItalia : Il quadro delle semifinali Bayern o Psg ?? Manchester City o Borussia Dortmund Real Madrid o Liverpool ?? Porto o Chelsea #UCL - la_patrizia_ : BAYERN-PSG ?? MANCHESTER CITY - DORMUND OPORTO-CHELSEA ?? REAL MADRID-LIVERPOOL Quindi per me finirà: Bayern -… - AndreBea92 : Manchester City-Borussia Dortmund Porto-Chelsea Bayern Monaco-Psg Real Madrid-Liverpool Che spettacolo ?? #UCL # - im_jordanv : I miei pronostici per i quarti di finale di UCL: Manchester City 70% v Borussia Dortmund 30% Porto 35% v Chelsea 65… - wilsonnpires : Manchester City, Chelsea, Real Madrid e Neymar. Ta ai o gabarito ?? -