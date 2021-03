"Mama Samia" per una svolta complicata in Tanzania. È la prima donna presidente (Di venerdì 19 marzo 2021) Possedere tutte le carte in regola potrebbe non bastarle. Samia Suhulu Hassan, detta “Mama Samia” in segno di rispetto, 61enne, musulmana, originaria di Zanzibar, ha giurato come presidente della Tanzania. prima presidente donna nel Paese, la seconda oltre all’etiope Sahle-Uork Zeudé - con soli poteri onorifici - se l’orizzonte viene allargato all’intero continente africano. Hassan entra nella storia della politica Tanzaniana anche perché mai prima d’oggi qualcuno aveva ricoperto questa carica senza passare dalle elezioni. Nessun colpo di mano o abuso di potere, tutt’altro. È la Costituzione, piuttosto, a prevedere la successione diretta al vice-presidente nel momento in cui un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Possedere tutte le carte in regola potrebbe non bastarle.Suhulu Hassan, detta “” in segno di rispetto, 61enne, musulmana, originaria di Zanzibar, ha giurato comedellanel Paese, la seconda oltre all’etiope Sahle-Uork Zeudé - con soli poteri onorifici - se l’orizzonte viene allargato all’intero continente africano. Hassan entra nella storia della politicana anche perché maid’oggi qualcuno aveva ricoperto questa carica senza passare dalle elezioni. Nessun colpo di mano o abuso di potere, tutt’altro. È la Costituzione, piuttosto, a prevedere la successione diretta al vice-nel momento in cui un ...

Tanzania, Samia Suhulu Hassan è presidente, prima donna nella storia del Paese Samia Suluhu Hassan oggi ha giurato come sesto capo di Stato della Tanzania, scrivendo una pagina di storia. Mama Samia, come la chiamano i tanzaniani, è la prima donna dall'indipendenza del Paese nel ...

