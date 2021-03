Malato di Covid, sa che è la fine: il suo ultimo desiderio è struggente FOTO (Di venerdì 19 marzo 2021) Un uomo Malato di Covid capisce che non c’è più niente da fare. Allora sceglie un gesto dal significato enorme prima di morire. Malato di Covid ed ormai consapevole che gli sarebbe rimasto pochissimo da vivere, ha sposato la sua compagna dal letto di ospedale. Questa è la storia di Jeff Nabors, un uomo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) Un uomodicapisce che non c’è più niente da fare. Allora sceglie un gesto dal significato enorme prima di morire.died ormai consapevole che gli sarebbe rimasto pochissimo da vivere, ha sposato la sua compagna dal letto di ospedale. Questa è la storia di Jeff Nabors, un uomo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

lucatelese : Albertosi non molla: “Ho ottantadue anni, sono cardiopatico, ex malato oncologico, mi manca un rene, non esco più d… - Majden3 : RT @lucatelese: Albertosi non molla: “Ho ottantadue anni, sono cardiopatico, ex malato oncologico, mi manca un rene, non esco più di casa:… - CarbonaroEr : RT @lucatelese: Albertosi non molla: “Ho ottantadue anni, sono cardiopatico, ex malato oncologico, mi manca un rene, non esco più di casa:… - Simo07827689 : RT @lucatelese: Albertosi non molla: “Ho ottantadue anni, sono cardiopatico, ex malato oncologico, mi manca un rene, non esco più di casa:… - 2000fallito : @Axen0s @ricpuglisi Il senso è che te ne devi fregare del covid e stare a casa solo se sei malato -