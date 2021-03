MaiPiùInvisibili | la campagna di We World per dare voce alle donne vittime di violenza

Leggi su iodonna

(Di venerdì 19 marzo 2021) # MaiPiùInvisibili. Sono oltre 6 milioni leche in Italia subisconoe molte delle loro storie non emergono mai. Sono ancheil cui coraggio – quando riescono a denunciare – resta nell’ombra, perché “metterci la faccia” significa spesso mettere in pericolo se stesse e i loro figli.guarda le foto Così, aun volto a questesono personaggi famosi dello spettacolo dello sport e della cultura, che hanno deciso di usare la loroper ...