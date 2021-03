“Mai autorizzato Immobile”, la Lazio e il caso tamponi: ecco cosa rischia (Di venerdì 19 marzo 2021) La testimonianza alla Gazzetta dello Sport di Enrico Di Rosa, dirigente dell’Asl Roma 1, accende ulteriormente il caso tamponi in cui è coinvolta la Lazio. “Non ho mai dato alcuna autorizzazione per la partenza di Immobile, non ho avuto neanche la documentazione, non capisco come poteva darla io visto che la Lazio appartiene all’Asl Roma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 marzo 2021) La testimonianza alla Gazzetta dello Sport di Enrico Di Rosa, dirigente dell’Asl Roma 1, accende ulteriormente ilin cui è coinvolta la. “Non ho mai dato alcuna autorizzazione per la partenza di, non ho avuto neanche la documentazione, non capisco come poteva darla io visto che laappartiene all’Asl Roma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

