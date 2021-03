Magia Pellè, poi bis Scamacca: Genoa batte Parma in rimonta (Di venerdì 19 marzo 2021) Parma (ITALPRESS) – Il Genoa ribalta il Parma per 2-1 e inguaia D’Aversa. Partita dalle due facce al ‘Tardinì con gli emiliani che vanno avanti grazie alla prodezza di Pellè. Nella ripresa entra uno scatenato Scamacca e regala tre punti fondamentali a Ballardini con una doppietta. Passo falso importante in ottica salvezza per il Parma che non si conferma dopo la Roma e resta a 19 punti in classifica. Forti dei buoni risultati ottenuti nei turni precedenti, i padroni di casa premono sull’acceleratore sin dalle prime battute. Ci prova due volte il rumeno Dennis Man ma è Graziano Pellè, a portare avanti i crociati grazie a un autentico quadro calcistico: l’ex attaccante della Nazionale stoppa il pallone e sfonda la porta con una rovesciata stupenda al 16?. A questo punto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021)(ITALPRESS) – Ilribalta ilper 2-1 e inguaia D’Aversa. Partita dalle due facce al ‘Tardinì con gli emiliani che vanno avanti grazie alla prodezza di. Nella ripresa entra uno scatenatoe regala tre punti fondamentali a Ballardini con una doppietta. Passo falso importante in ottica salvezza per ilche non si conferma dopo la Roma e resta a 19 punti in classifica. Forti dei buoni risultati ottenuti nei turni precedenti, i padroni di casa premono sull’acceleratore sin dalle prime battute. Ci prova due volte il rumeno Dennis Man ma è Graziano, a portare avanti i crociati grazie a un autentico quadro calcistico: l’ex attaccante della Nazionale stoppa il pallone e sfonda la porta con una rovesciata stupenda al 16?. A questo punto ...

