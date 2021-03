Magia di Pellè ma poi Scamacca ribalta il Parma e regala la vittoria al Genoa (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo 41 giorni torna a vincere il Genoa. Serata d'oro per i rossoblu' che hanno rimontato il Parma in vantaggio nel primo tempo con una perla di Pellè. Nella ripresa Ballardini manda in campo Scamacca, che trova subito il pareggio e poi la ribalta con la doppietta personale. Scatto salvezza per il Genoa, che ritrova la vittoria che mancava da 6 gare; il Parma resta al penultimo posto in classifica. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo 41 giorni torna a vincere il. Serata d'oro per i rossoblu' che hanno rimontato ilin vantaggio nel primo tempo con una perla di. Nella ripresa Ballardini manda in campo, che trova subito il pareggio e poi lacon la doppietta personale. Scatto salvezza per il, che ritrova lache mancava da 6 gare; ilresta al penultimo posto in classifica. ITA Sport Press.

Advertising

CorriereCitta : Magia Pellè, poi bis Scamacca: Genoa batte Parma in rimonta - sportli26181512 : Genoa, Scamacca entra e ribalta il match. Al Parma non basta una magia di Pellé: Genoa, Scamacca entra e ribalta il… - zazoomblog : Parma-Genoa 1-2 le pagelle di CalcioWeb: magia di Pellé in rovesciata poi Scamacca ribalta tutto - #Parma-Genoa… - ItaSportPress : Magia di Pellè ma poi Scamacca ribalta il Parma e regala la vittoria al Genoa - - CalcioWeb : #ParmaGenoa, le pagelle di #CalcioWwb: doppietta di #Scamacca -