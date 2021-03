Mafia: padre poliziotto Agostino, 'grande gioia per sentenza ma ora uomini istituzioni parlino' (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno di grande gioia per me... Mi dispiace solo che oggi non c'è mia moglie con me". Vincenzo Agostino fa fatica a parlare. E' appena uscito dall'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è stata emessa la sentenza per l'omicidio del figlio, Nino Agostino, poliziotto, e della nuora, Ida Castelluccio, in attesa di un figlio. Il giudice ha condannato all'ergastolo, a 32 anni dall'omicidio, il boss Nino Madonia e rinviato a giudizio il boss Gaetano Scotto e un altro uomo, Francesco Paolo Rizzuto. Adesso Agostino, che dal giorno del duplice omicidio non ha mai tagliato la barba, parla anche dei mandanti del delitto: "Mi auguro che anche i mandanti possano essere condannati, mi auguro che gli esecutori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno diper me... Mi dispiace solo che oggi non c'è mia moglie con me". Vincenzofa fatica a parlare. E' appena uscito dall'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è stata emessa laper l'omicidio del figlio, Nino, e della nuora, Ida Castelluccio, in attesa di un figlio. Il giudice ha condannato all'ergastolo, a 32 anni dall'omicidio, il boss Nino Madonia e rinviato a giudizio il boss Gaetano Scotto e un altro uomo, Francesco Paolo Rizzuto. Adesso, che dal giorno del duplice omicidio non ha mai tagliato la barba, parla anche dei mandanti del delitto: "Mi auguro che anche i mandanti possano essere condannati, mi auguro che gli esecutori ...

