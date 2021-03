Mafia: omicidio poliziotto Agostino, giudice in camera consiglio, sentenza arriva dopo 32 anni (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - Sarà emessa oggi, a distanza di quasi 32 anni, la sentenza per l'omicidio del poliziotto Nino Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. Il giudice Alfredo Montalto è entrato pochi minuti fa in camera di consiglio per decidere. Non si sa a che ora sarà emessa a sentenza. Lo scorso 18 gennaio la Procura generale di Palermo ha chiesto l'ergastolo per l'unico imputato, Nino Madonia. Presente al bunker, come a ogni udienza, il padre del poliziotto, Vincenzo Agostino, con la sua lunga barba bianca. E la figlia Flora, sorella di Nino Agostino. "Che oggi sia il tuo giorno... perché te lo meriti, dopo aver lottato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - Sarà emessa oggi, a distanza di quasi 32, laper l'delNino, ucciso il 5 agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. IlAlfredo Montalto è entrato pochi minuti fa indiper decidere. Non si sa a che ora sarà emessa a. Lo scorso 18 gennaio la Procura generale di Palermo ha chiesto l'ergastolo per l'unico imputato, Nino Madonia. Presente al bunker, come a ogni udienza, il padre del, Vincenzo, con la sua lunga barba bianca. E la figlia Flora, sorella di Nino. "Che oggi sia il tuo giorno... perché te lo meriti,aver lottato ...

