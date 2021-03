Mafia: omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Nino Madonia (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - ergastolo per il boss Nino Madonia accusato dell'omicidio del poliziotto Nino Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. Lo ha deciso il giudice Alfredo Montalto dopo quasi tre ore di camera di consiglio. Una sentenza che arriva dopo quasi 32 anni. Lo scorso 18 gennaio la Procura generale di Palermo aveva chiesto l'ergastolo per l'unico imputato, Nino Madonia. Presente al bunker, come a ogni udienza, il padre del poliziotto, Vincenzo Agostino, con la sua lunga barba bianca. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) -per ilaccusato dell'del, ucciso il 5 agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. Lo ha deciso il giudice Alfredo Montalto dopo quasi tre ore di camera di consiglio. Una sentenza che arriva dopo quasi 32 anni. Lo scorso 18 gennaio la Procura generale di Palermo aveva chiesto l'per l'unico imputato,. Presente al bunker, come a ogni udienza, il padre del, Vincenzo, con la sua lunga barba bianca.

Advertising

TV7Benevento : **Mafia: omicidio Agostino, rinviati a giudizio Scotto e Rizzuto**... - NewSicilia : #Newsicilia #NinoAgostino e #IdaCastelluccio, ancora senza giustizia a 31 anni dall'#omicidio per mano della #mafia… - zazoomblog : Mafia: omicidio poliziotto Agostino giudice in camera consiglio sentenza arriva dopo 32 anni - #Mafia: #omicidio… - TV7Benevento : Mafia: omicidio poliziotto Agostino, giudice in camera consiglio, sentenza arriva dopo 32 anni (2)... - TV7Benevento : Mafia: omicidio poliziotto Agostino, giudice in camera consiglio, sentenza arriva dopo 32 anni... -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia omicidio Omicidio Agostino: il Gup in Camera di consiglio ... al via l'udienza preliminare Nino Agostino, mistero irrisolto (per ora) Repici sull'omicidio Agostino: ''Sinergia tra mafia e apparati deviati dello Stato'' Caso Agostino: tra la ricerca dei ...

Don Diana, oggi 27 anni dall'uccisione. Fico: 'Tolleranza zero sulla mafia' ...Casal di Principe il 19 marzo 1994 a causa il suo impegno anti mafia. Aveva 36 anni: era nato proprio lì, a Casal di Principe - comune casertano - il 4 luglio 1958. L'amore per la Chiesa Un omicidio -...

Mafia: omicidio poliziotto Agostino, giudice in camera consiglio, sentenza arriva dopo 32 anni La Sicilia Omicidio Agostino, ergastolo per il boss Nino Madonia Ergastolo per il boss Nino Madonia, come richiesto dall’accusa. Lo ha deciso, al termine della camera di consiglio, durata circa tre ore, il gup di Palermo, ...

Mafia: omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Nino Madonia Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - Ergastolo per il boss Nino Madonia accusato dell'omicidio del poliziotto Nino Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. Lo ha deciso il giudi ...

... al via l'udienza preliminare Nino Agostino, mistero irrisolto (per ora) Repici sull'Agostino: ''Sinergia trae apparati deviati dello Stato'' Caso Agostino: tra la ricerca dei ......Casal di Principe il 19 marzo 1994 a causa il suo impegno anti. Aveva 36 anni: era nato proprio lì, a Casal di Principe - comune casertano - il 4 luglio 1958. L'amore per la Chiesa Un-...Ergastolo per il boss Nino Madonia, come richiesto dall’accusa. Lo ha deciso, al termine della camera di consiglio, durata circa tre ore, il gup di Palermo, ...Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - Ergastolo per il boss Nino Madonia accusato dell'omicidio del poliziotto Nino Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. Lo ha deciso il giudi ...