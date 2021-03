Mafia, omicidio Nino Agostino e Ida Castelluccio: ergastolo per il boss Nino Madonia (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta Dopo 32 anni dall'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio , il gup di Palermo Alfredo Morvillo ha condannato all'ergastolo il boss Nino Madonia . La sentenza è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta Dopo 32 anni dall'del poliziottoe della moglie Ida, il gup di Palermo Alfredo Morvillo ha condannato all'il. La sentenza è ...

