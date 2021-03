**Mafia: omicidio Agostino, rinviati a giudizio Scotto e Rizzuto** (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio il boss Gaetano Scotto, accusato dell'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). E' accusato di duplice omicidio aggravato. Rinvio a giudizio anche per Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento aggravato. La prima udienza si terrà il 26 maggio 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - Il gup di Palermo ha rinviato ail boss Gaetano, accusato dell'del poliziotto Ninoe della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). E' accusato di dupliceaggravato. Rinvio aanche per Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento aggravato. La prima udienza si terrà il 26 maggio 2021.

