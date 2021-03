Mafia, omicidio Agostino: ergastolo per il boss Nino Madonia (Di venerdì 19 marzo 2021) Il gup di Palermo Alfredo Montalto ha condannato all’ergastolo il boss Nino Madonia accusato del duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Del duplice omicidio era imputato anche il boss Gaetano Scotto che, a differenza di Madonia, Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 19 marzo 2021) Il gup di Palermo Alfredo Montalto ha condannato all’ilaccusato del duplicedel poliziottoe della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Del dupliceera imputato anche ilGaetano Scotto che, a differenza di

Advertising

PalermoToday : Vincenzo Agostino: 'Provo una grande gioia, ma questo è solo l'inizio della verità' - PalermoToday : Ergastolo per il boss Nino Madonia: 'E' lui il killer dell'agente Nino Agostino e della moglie Ida'… - PressFutura : Col #poliziotto fu uccisa la moglie #IdaCastelluccio #FuturaPress #NinoAgostino #NinoMadonia #mafia #cosanostra… - ilmattinodisici : Mafia, omicidio Agostino: ergastolo per il boss Nino Madonia - Nibbionero : RT @AnsaSicilia: Mafia: omicidio Agostino, ergastolo per il boss Madonia. Fu uccisio 32 anni fa insieme alla moglie. Altri due imputati | #… -