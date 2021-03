Madonna delle tredici pietre | la salvezza giunge prima della notte

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 19 marzo 2021) Lavenne in soccorso di un uomo disperato, che lungo la strada vedeva la sua vita in pericolo. Le sue invocazioni furono quindi ascoltate. L’apparizione avvenne nell’anno 1509 in Francia, in particolare nella zona di Aveyron, nella diocesi di Rodez. Le cronache dell’epoca riportano un fatto molto particolare. Un uomo, che L'articolo proviene da La Luce di Maria.