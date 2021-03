“Ma è lui? Non ci posso credere”. Antonella Clerici, che sorpresa quella telefonata in diretta. L’emozione la travolge (Di venerdì 19 marzo 2021) Si conferma una delle presentatrici più amate e suite di sempre. La sua simpatia non è innata, ma genetica e oggi lo possiamo dire con certezza. Non poteva non aprirsi con una sorpresa la puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, venerdì 19 marzo 2021, Festa del Papà: dopo la sigla e i saluti iniziali, Antonella Clerici ha infatti ricevuto una telefonata dal papà! “Tutti i figli oggi devono abbracciare i loro papà. Mando gli auguri al mio di papà”, ha affermato, venendo interrotta dalla voce del padre che l’ha salutata tramite telefono. La Clerici a È sempre mezzogiorno è rimasta a bocca aperta, esclamando poi: “Papà! Che sorpresa, papone!”. “In questi giorni mi sono detto che, essendo la festa del papà, sarei dovuto intervenire al telefono” ha spiegato il papà di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Si conferma una delle presentatrici più amate e suite di sempre. La sua simpatia non è innata, ma genetica e oggi lo possiamo dire con certezza. Non poteva non aprirsi con unala puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, venerdì 19 marzo 2021, Festa del Papà: dopo la sigla e i saluti iniziali,ha infatti ricevuto unadal papà! “Tutti i figli oggi devono abbracciare i loro papà. Mando gli auguri al mio di papà”, ha affermato, venendo interrotta dalla voce del padre che l’ha salutata tramite telefono. Laa È sempre mezzogiorno è rimasta a bocca aperta, esclamando poi: “Papà! Che, papone!”. “In questi giorni mi sono detto che, essendo la festa del papà, sarei dovuto intervenire al telefono” ha spiegato il papà di ...

