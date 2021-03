"Ma è ancora vivo?". Vittorio Sgarbi si accascia in diretta. Panico a Rete4: Striscia, un video rovinoso | Guarda (Di venerdì 19 marzo 2021) Pochi sanno forse che il 19 marzo non è solo la Festa del papà (a proposito, auguri), ma pure la Giornata Mondiale del sonno. Niente meno che... Sicuramente ne sono a conoscenza gli autori di Striscia la notizia, che sui canali social del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci confezionano un video-cadeau dedicato a tutti coloro i quali, nell'arco della giornata, non vedono l'ora di schiacciare un pisolino. Dovunque, e con chiunque. "In tutti i luoghi in tutti i laghi", cantava qualche anno fa al Festival di Sanremo Valerio Scanu (vincendolo, peraltro). Citazione d'annata, come le figuracce che i segugi di Ricci sono riusciti a trovare nei video d'archivio. E così, nel breve giro di 22 secondi, ecco una serie impressionante di volti noti della politica crollar nelle situazioni ufficiali più imbarazzanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Pochi sanno forse che il 19 marzo non è solo la Festa del papà (a proposito, auguri), ma pure la Giornata Mondiale del sonno. Niente meno che... Sicuramente ne sono a conoscenza gli autori dila notizia, che sui canali social del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci confezionano un-cadeau dedicato a tutti coloro i quali, nell'arco della giornata, non vedono l'ora di schiacciare un pisolino. Dovunque, e con chiunque. "In tutti i luoghi in tutti i laghi", cantava qualche anno fa al Festival di Sanremo Valerio Scanu (vincendolo, peraltro). Citazione d'annata, come le figuracce che i segugi di Ricci sono riusciti a trovare neid'archivio. E così, nel breve giro di 22 secondi, ecco una serie impressionante di volti noti della politica crollar nelle situazioni ufficiali più imbarazzanti ...

